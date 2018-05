Fanno spesa in profumeria con il bancomat appena rubato: presi

Hanno fatto spesa con un bancomat rubato. Ma gli è andata male.

Gli uomini della Squadra Mobile, infatti, hanno arrestato nelle scorse ore in flagranza di reato per furto e indebito utilizzo di carte di credito due cittadini peruviani (J.C.S. di 45 anni e P.J.G. 27enne) entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

In particolare, un equipaggio in servizio antiborseggio e contrasto ai reati predatori in generale, nella tarda mattinata del 4 maggio 2018, all’altezza di via Marghera ha notato i due cittadini sudamericani che, dopo avere confabulato tra loro in modo circospetto, si sono diretti verso una nota profumeria della zona.

In particolare, mentre uno dei due è entrato all’interno dell’esercizio commerciale, il secondo ha atteso fuori e, contestualmente, ha cominciato a parlare al telefono continuando a guardarsi nervosamente intorno. Gli operatori, giudicato l’atteggiamento assolutamente sospetto, hanno deciso di fermarli. Il controllo ha permesso di rinvenire un bancomat unitamente ad un piccolo foglio di carta riportante un PIN e la somma di 250 euro poco prima prelevata da un bancomat in zona Corsico.

Inoltre i due sono stati trovati in possesso di una gift card del valore di 600 euro attivata proprio all’interno del negozio di profumi e pagata con lo stesso bancomat risultato poi essere di proprietà di una signora italiana del 1936. Gli accertamenti esperiti sul posto hanno permesso di accertare che i due cittadini peruviani in mattinata avevano sottratto la borsa dell’anziana signora all’interno del parcheggio di un supermercato in zona Lorenteggio.

Gli stessi poi hanno prelevato i 250 euro allo sportello di Corsico dove, nei pressi, è stata anche ritrovata la borsa della signora. Inoltre, in tasca ad uno dei due malviventi, è stata rinvenuta la somma di 380 euro in contanti che la stessa signora aveva all’interno del proprio portafoglio nella borsa. Il maltolto è stato restituito alla vittima.