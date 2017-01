"Topi" d'appartamento arrestati mentre forzano le porte

Sono stati sorpresi mentre cercavano di entrare in appartamenti per rubare: tre colombiani sono stati arrestati dalla polizia nel pomeriggio di domenica 15 gennaio. I tre malviventi, con diversi precedenti e vari alias, si erano introdotti nel condominio di viale Pisa 39 e si erano messi a forzare le porte.

Una residente, spaventata, ha chiamato la polizia: i tre stavano cercando di aprire proprio la porta di casa sua. Gli agenti sono arrivati sul posto e li hanno sorpresi: accòrtisi degli uomini in divisa, i colombiani hanno cercato di scappare a gambe levate per le scale, nascondendo dietro una fioriera gli attrezzi per lo scasso, come una pinza a tenaglia e dei cacciavite.

I ladri hanno 27, 36 e 46 anni: sono tutti irregolari e con diversi precedenti, anche per armi. Il più giovane di tutti, per essere identificato, ha esibito un tesserino dell'esercito colombiano. I tre andranno in direttissima: se il giudice non dovesse convalidare l'arresto, la questura di Milano chiederà la loro espulsione immediata.