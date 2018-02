Parcheggia il Cayenne senza chiuderlo, ladro glielo ruba: inseguito e fermato dai carabinieri

Aveva parcheggiato il suo Porsche Cayenne bianco da oltre 70mila euro e si era allontanato lasciandolo aperto. Pochi istanti dopo sparito: qualcuno era salito a bordo e lo aveva messo in moto allontanandosi. Pochi minuti dopo i carabinieri del nucleo radiomobile di Legnano hanno visto il suv guidato da una persona sospetta e lo hanno inseguito e fermato. È successo nella serata di giovedì 15 febbraio a Legnano.

Un'operazione delicata: per evitare che scappasse sulla provinciale i militari hanno percorso una serie di vie riuscendo a sbucare davanti al bolide e per il conducente non c'è stata via di scampo. Durante gli accertamenti è emerso che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine e che l'auto era stata rubata poco prima.

Per lui è scattata una denuncia, mentre il Cayenne è stato portato al comando di via Guerciotti dove è stato restituito al proprietario.