Spacca la finestra e tenta furto in casa di anziano: arrestato

Hanno spaccato le finestre di una casa al primo piano, per poi cercare di introdursi all'interno e rubare. È accaduto nella serata del 3 gennaio, verso le 20, in via Francesco Reina, zona viale Argonne.

Sul posto, allertati da un vicino, sono arrivati i carabinieri, che sono riusciti ad arrestare uno dei tre malviventi: gli altri due si sono dati alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. I ladri erano riusciti a entrare nell'appartamento di un 70enne, che in quel momento si trovava fuori casa.

In manette, con l'accusa di furto in abitazione in concorso e ricettazione, un 18enne cileno senza fissa dimora, con precedenti penali, il quale è stato trovato in possesso di un pc di marca Lenovo e di un anello (frutto di un furto fatto lo stesso giorno in via Compagnoni), oltre che DI tre orologi, guanti e una torcia. I complici del giovane sono riusciti a scappare prima che i militari potessero fermarli.

La refurtiva dell'abitazione di via Compagnoni è stata restituita alla legittima proprietaria dai carabinieri, che al momento stanno indagando sui due complici in fuga.