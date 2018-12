Centro Città, svaligiano due appartamenti ma lasciano intatti i regali di Natale

Hanno svaligiato due appartamenti attigui ma non hanno toccato i regali di Natale, già impacchettati e messi sotto l'albero. L'episodio, come riferisce la polizia, è accaduto nel pomeriggio del 18 dicembre in via Volta, zona Moscova.

I ladri si sono introdotti all'interno delle due case forzando e scassinando le serrature delle rispettive porte. Una volta all'interno i malviventi hanno sottratto un carnet di buoni pasto, degli orecchini, del denaro in contante e una piastra per capelli. I pc, i 'device' elettronici e anche tutti i regali di Natale presenti nelle due case, invece, sono stati lasciati. Gli autori del furto sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce.