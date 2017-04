Furto in appartamento. Tenta di scappare calandosi dai balconi, arrestato

Insieme a due complici ha tentato di svaligiare un appartamento, nella serata di giovedì 27 aprile, ma gli è andata male ed è stato arrestato dalla polizia. E' successo in via Rutilia al civico 19, in zona Ripamonti, intorno alle dieci di sera.

Gli agenti, allertati da un residente nello stabile che aveva sentito diversi rumori, lo hanno visto mentre, aggrappato alla grata di una fiestra al primo piano, si stava calando a terra dopo avere perpetrato il furto al secondo piano. Dei due complici nessuna traccia.

Il malvivente si è avveduto che era arrivata la polizia e ha affrettato la discesa, perdendo la refurtiva e dandosela a gambe levate. I poliziotti lo hanno però raggiunto in via Camisso e arrestato. Si tratta di un albanese di ventitré anni con alcuni precedenti.

La refurtiva è stata successivamente recuperata: consisteva in numerosi oggetti di bigiotteria, tra orologi, orecchini, collane e bracciali.