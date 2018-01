Furto in appartamento a Milano: rubate pellicce e gioielli per 30 mila euro di valore

Ladri d'appartamento in azione a Milano: in una casa di via Balzac, zona Precotto, sono state rubate tre pellicce ed alcuni gioielli del valore complessivo di circa 30 mila euro.

I proprietari se ne sono accorti il 7 gennaio, di ritorno dalle vacanze natalizie, e hanno immediatamente chiamato la polizia.

Secondo quanto riferito dalla questura, la porta d'ingresso non presentava segni di effrazione e i proprietari di casa sostengono d'averla chiusa bene quando sono partiti. L'appartamento non era dotato d'allarme.