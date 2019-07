Milano, colpo in casa di una studentessa in via Manzoni: rubate borse e occhiali griffati

Colpo 'grosso' in un appartamento di via Manzoni, in pieno Quadrilatero della Moda a Milano. Vittima una giovane studentessa italiana di 24 anni che ha riferito alla polizia di aver trovato l'appartamento soqquadro nella giornata di martedì.

Il furto in pieno centro a Milano

Stando a quanto riferito dalla giovane alla polizia, l'ammanco sarebbe di decine di migliaia di euro: tra borse firmate, cinture, occhiali e altri accessori griffati.

I malviventi, secondo le informazioni diffuse dalle Volanti, sarebbero entrati forzano la porta d'ingresso. Sul caso indaga la questura di via Fatebenefratelli.