Milano, furto in una casa di via Moscova: uno dei ladri scappa con la cassaforte sulle spalle

Uno è fuggito col piede di porco in mano. L'altro lo seguiva con la cassaforte sulle spalle. Sono scappati così, senza lasciare traccia, i due ladri che nella serata di domenica sono riusciti a entrare all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di sette, in via della Moscova a Milano.

A lanciare l'allarme, a furto consumato, è stato il custode del signorile edificio. L'uomo ha raccontato alla polizia di aver sentito dei rumori 'strani' attorno alle 22.30 di domenica. Quando si è affacciato nelle scale per capire cosa potesse essere stato: ha notato i due uomini fuggire.

Furto in via della Moscova

Nella centralissima via meneghina, sono subito intervenuti i poliziotti delle volanti. Gli agenti hanno controllato l'intero edificio costatando che la coppia di ladri aveva fatto 'visita' solo in uno degli appartamenti. L'interno dell'abitazione era stato messo a soqquadro.

I proprietari, hanno spiegato poi dalla questura, si trovano in vacanza e non hanno saputo quantificare il danno: sicuramente nella cassaforte c'erano alcuni gioielli, del denaro in contante e dei documenti personali. Sul caso indaga la polizia.