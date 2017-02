Arpa artigianale da concerto rubata nel 2013 e ritrovata per caso

Un'arpa rubata nel 2013 è stata ritrovata a Lodi Vecchio dai finanzieri che stavano perquisendo l'appartamento di un uomo pregiudicato, sospettato di spaccio di droga.

Si tratta di un prodotto artigianale di grande pregio, pensato per l'attività concertistica e fabbricato da un'azienda di Cuneo. L'arpa - ritrovata insieme alla sua custodia ma con le corde smontate - era stata venduta ad un cliente giapponese ed era rientrata in Italia per una riparazione. Ma, durante il trasporto da Malpensa alla sede dell'azienda produttrice, era stata rubata dal camion del trasportatore insieme ad altri beni.

Ora l'arpa verrà restituita all'azienda per la riparazione.