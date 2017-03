Tentano di rubare dentro un'auto parcheggiata, arrestati

Sventato un furto all'interno di un'auto parcheggiata nella notte tra il 13 e il 14 marzo. E' successo a Cernusco sul Naviglio: i carabinieri, transitando in via Melchiorre Gioia, hanno notato due uomini a bordo di una Bmw Serie 1 parcheggiata col finestrino infranto. Hanno deciso di vederci chiaro ma, mentre si avvicinavano, i due uomini sono scappati via a piedi con in mano il volante della Bmw, di cui hanno cercato di disfarsi.

Bloccati poco dopo, sono stati arrestati. Con sé avevano anche un martello a punta di diamante usato per rompere il finestrino. Il volante è stato recuperato mentre i due sono stati portati in caserma: si tratta di un 19enne incensurato residente a Gorgonzola e un 38enne con precedenti residente a Cinisello Balsamo, entrambi di nazionalità moldava.