Milano, forzano le portiere e saccheggiano le auto durante la notte: ladri arrestati

Tre auto con le portiere forzate. Tre auto saccheggiate. Tutte in pochi minuti. Tutte dagli stessi malviventi. E per loro sono scattate le manette. È successo in via Alfonso Corti a Milano (zona Città Studi) nella notte tra martedì e mercoledì 3 giugno, nei guai un peruviano di 40 anni e un ecuadoriano 43enne.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 3 del mattino quando un passante ha segnalato che due malviventi stavano saccheggiando un'auto in via Corti. Una volta sul posto i poliziotti hanno bloccato i due ladri e durante la perquisizione sono saltati fuori cavi usb, orologi coltellini "di cui on sapevano giustificare il possesso", hanno precisato da via Fatebenefratelli.

I poliziotti hanno poi contattato la proprietaria di un'auto che ha riconosciuto come sua parte della refurtiva trovata addosso ai due ladri. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato e continuato.