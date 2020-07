Milano, colpo all'autorimessa: rapinatore si fa consegnare auto di lusso dal custode e fugge

Paura per il custode di un'autorimessa di Milano che durante il suo turno di lavoro si è ritrovato davanti un rapinatore armato che, dopo averlo minacciato, si è fatto consegnare le auto della vettura di lusso che in quel momento il dipendente stava spostando. Prima di fuggire a tutta velocità.

L'episodio è accaduto in via Sangallo sabato sera, poco prima delle 23. Sul caso indaga la polizia: gli agenti delle volanti sono intervenuti sul posto, in zona Acquabella, dopo la chiamata dell'uomo, un cittadino romeno di 51 anni. Un aiuto per le indagini potrà arrivare dai video della telecamere di sorveglianza.