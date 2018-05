Ruba un'auto a noleggio, inseguimento ad alta velocità nel Parco delle Groane

Prima ha rubato un'auto a noleggio presso l'aeroporto di Malpensa. Poi ha incrociato una pattuglia di carabinieri nella zona del Parco delle Groane. E infine è stato fermato, dopo un inseguimento rocambolesco tra le strade del parco, tra Solaro (Mi) e Ceriano Laghetto (Mb).

E' successo nella notte tra sabato 5 e domenica 6 maggio: il protagonista è un uomo di 43 anni residente a Besnate (Va), risultato dipendente della società di autonoleggio presso cui si è impadronito dell'auto, una Fiat Punto. In pratica avrebbe dovuto tenerla in custodia.

I carabinieri lo hanno intercettato a Solaro in corso Europa e si sono insospettiti per la presenza di un'auto a quell'ora di notte nella zona. Così si sono avvicinati per vederci chiaro. Ma l'uomo, accortosi della loro presenza, è ripartito in auto a tutta velocità. Di lì l'inseguimento nel bosco delle Groane. I militari sono riusciti a "costringere" il 43enne a imboccare una strada chiusa all'interno del territorio di competenza di Ceriano Laghetto.

Alla fine della strada, l'uomo non ha potuto far altro che fermarsi e arrendersi. I controlli successivi hanno fatto emergere diversi precedenti giudiziari a carico del 43enne, arrestato per resistenza e appropriazione indebita.