Lascia le chiavi nel quadro, ladruncolo gli ruba la macchina e scappa

Un cileno 32enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato la macchina di un 40enne che aveva appena portato i figli a scuola.

Secondo quanto è stato raccontato dalle forze dell'ordine, l'uomo, venerdì mattina, dopo aver lasciato i ragazzini al varco dell'edificio scolastico in via Bottego, avrebbe lasciato le chavi nel quadro.

Particolare, questo, che non è sfuggito al ladruncolo, che si è subito infilato nella vettura e ha schiacciato l'acceleratore. Il genitore non si è perso d'animo e l'ha inseguito a piedi, proprio mentre passava una gazzella dei carabinieri che hanno capito immediatamente la situazione.

Lo straniero, a bordo della Volskwagen appena rubata, è rimasto imbottigliato nel traffico di via Padova ed è stato subito immobilizzato dalle forze dell'ordine. Era in Italia da pochi giorni. Per lui sono scattate le manette.