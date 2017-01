Ruba auto durante la trattativa di compravendita: denunciato

Ha rubato due automobili che aveva finto di volere acquistare, poi ha presentato denuncia per lo smarrimento delle rispettive carte di circolazione. Ma i carabinieri lo hanno incastrato, scoprendo che di fatto aveva proceduto ad effettuare la "voltura" (il passaggio di proprietà) prima della chiusura dell'acquisto. E non solo: con lo stesso meccanismo aveva rubato anche un'altra automobile.

Tutto è iniziato quando, il 17 gennaio, C.B., ravennate libero professionista di 24 anni, pregiudicato, ha presentato ai carabinieri di Vigevano una denuncia di smarrimento delle carte di circolazione di una Fiat 500 e di una Volvo S60, dichiarando che fossero di sua proprietà. Ma due giorni prima una 38enne di Genova aveva presentato denuncia del furto di queste due vetture, nel corso di una trattativa di compravendita con C.B.: si è scoperto, così, che l'uomo aveva effettuato il passaggio di proprietà già il 29 dicembre del 2016, rivolgendosi ad una agenzia di pratiche automobilistiche di Vigevano.

Come è noto, è il nuovo proprietario a dover effettuare la voltura, presentando una copia dell'atto di vendita. L'uomo aveva evidentemente falsificato i documenti di proprietà per presentarli all'agenzia di pratiche auto. Effettivamente i carabinieri, perquisendo un'altra auto (con targa bulgara) in uso al ravennate, hanno trovato alcuni timbri (intestati al comune di Vertemate con Minoprio) e quindici lanterne di vetro corrispondenti a quelle della Volvo.

E i militari hanno trovato anche la carta di circolazione di una Volkswagen Golf che il 24enne aveva rubato, il 24 dicembre, a un 63enne di Vertemate con lo stesso trucco.

La Golf e la 500 sono state subito trovate; per la Volvo, i carabinieri hanno perlustrato Vigevano fino a trovarla parcheggiata in una zona periferica. Il 24enne è stato denunciato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, furto e truffa.