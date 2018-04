Città Studi, residente sventa un colpo al bar nella notte: arrestati due pregiudicati

Stavano cercando di entrare all'interno di un bar, in piena notte, ma una residente ha notato la scena dal balcone della propria casa ed ha chiamato i carabinieri.

Un paio di pattuglie del Radiomobile si sono precipitate sul posto, in via Beato Angelico, zona Città Studi a Milano. Il primo a fuggire - senza tra l'altro avvisare il complice - è stato il cosiddetto 'palo'. L'uomo, poi rintracciato nascosto tra le auto poco lontano in via Aselli, è un pregiudicato italiano di trentanove anni.

Mentre una pattuglia dava la caccia al 'palo', gli altri due militari hanno bloccato il complice: era ancora intento ad aprire la saracinesca con una sega. Aveva già fatto un tagli di mezzo metro. E' un cinquantunenne italiano che tra l'altro aveva il divieto di uscire in orari serali per precedenti reati. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato.