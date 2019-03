Furto "a colpi" di Enjoy: 500 scagliata contro la vetrina del bar, poi il colpo e la fuga coi soldi

Hanno lanciato la macchina a velocità sostenuta contro l'ingresso. Poi, una volta aperto un varco, hanno preso i soldi, sono risaliti a bordo e sono fuggiti.

Furto "a colpi" di Enjoy nella notte tra venerdì e sabato a Milano, dove due uomini - per ora rimasti ignoti - hanno usato una Fiat 500 del car sharing come ariete per scardinare la saracinesca e rompere la vetrata di un bar in via Meloria.

Dopo la spaccata - avvenuta verso le 4.30 - uno dei due è sceso dal veicolo, è entrato nel locale e ha arraffato i soldi in cassa, circa 300 euro. I due si sono poi allontanati a bordo della stessa macchina, che - stando a quanto riferito dalla polizia - è stata ritrovata abbandonata a poche centinaia di metri dal locale.

Gli agenti - allertati dai residenti svegliati dal boato "dell'incidente" - hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, sperando che dalle telecamere arrivino indizi utili per identificare i due.