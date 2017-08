Forza un camion di Bartolini e cerca di rubare alcuni pacchi: arrestato

In mano aveva alcuni profumi e degli occhiali: tutti oggetti che aveva appena trafugato da un furgone della Bartolini e che non sarebbero mai arrivati a destinazione. Voleva scappare con la refurtiva ma per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto pluriaggravato. È successo nella notte tra venerdì e sabato 12 agosto in via Venini a Milano. Nei guai un cittadino egiziano di 38 anni.

L'uomo è stato arrestato dai poliziotti della questura di Milano. Quando gli agenti sono intervenuti hanno trovato il malvivente all'interno del cassone e la maniglia della portiera danneggiata. Ha tentato di nascondersi, ma non è servito a nulla: è stato stanato e accompagnato in Questura in manette.

L'uomo è stato giudicato dai giudici del tribunale di Milano nella mattinata di sabato.