Furto di batterie e ricambi, arrestati tre giovani: vivono in comunità a Milano

Ufficialmente residenti in una comunità d'accoglienza comunale a Milano, sono stati sorpresi con batterie per auto e ricambi per veicoli rubati ad una autofficina. E sono stati arrestati. Si tratta di due romeni di 24 e 37 anni (il primo pregiudicato) e di una ragazza italiana di 18 anni.

I tre sono stati fermati dai carabinieri di Chignolo Po a Pieve Porto Morone mentre erano a bordo di una automobile risultata senza assicurazione e con il conducente (il 24enne) senza patente. All'interno dell'auto i carabinieri hanno trovato ben 54 batterie per auto e anche alcuni pezzi di ricambio, oltre a vari arnesi per lo scasso e un paio di guanti.

Dopo una breve ricognizione, si è capito che le batterie e i ricambi erano stati rubati poco prima presso un'autofficina della zona. Tutta la refurtiva è stata restituita mentre l'auto e gli attrezzi per lo scasso sono stati sequestrati. Quanto ai tre, sono stati arrestati e portati nelle celle di sicurezza di Stradella in attesa del processo per direttissima.