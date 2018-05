Furto di bicicletta fuori dal metrò, due denunciati: si sospetta siano seriali

Risolto in poche ore il furto di una bicicletta a Cassina de' Pecchi, nelle vicinanze della metropolitana. A contattare i carabinieri è stata una donna di Bussero di 65 anni che aveva posteggiato la sua bici proprio all'esterno della stazione del metrò e, tornando, non l'ha più trovata.

I militari si sono messi all'opera e, nei dintorni, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto. Lo hanno controllato e hanno capito che era uno dei responsabili del furto, insieme ad un suo conoscente. Lui ha 55 anni, l'altro (che non era più in zona) ne ha 64. Entrambi risiedono a Cologno Monzese. I carabinieri si sono quindi recati nell'abitazione del 64enne trovando in effetti la bici rubata, oltre ad altre due di dubbia provenienza e poste sotto sequestro.

I due ladri sono stati denunciati per furto aggravato e la bici recuperata è stata restituita alla donna.