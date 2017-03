Milano-Sanremo: rubate quattro bici del Greenteam, ritrovate in un campo rom

Recuperate nel giro di poche ore le quattro bici da corsa rubate venerdì 17 marzo a Peschiera Borromeo, alla vigilia della storica Milano-Sanremo in programma per sabato 18. Il furto è stato perpetrato ai danni della squadra Bardiani-Csf: le bici (modello Cipollini Kk1k, del valore complessivo di circa centomila euro) sono state rubate dal camion-officina della squadra, parcheggiato nei pressi dell'albergo in cui soggiornava il Green Team.

Il furto è avvenuto all'ora di pranzo. I ladri sono stati sorpresi da un membro dello staff, ma avevano già caricato le bici a bordo di un'auto e sono riusciti a fuggire. Tuttavia è stato possibile risalire al numero di targa attraverso la visione delle immagini di sorveglianza. I carabinieri, intervenuti presso l'hotel, hanno avviato le indagini a livello provinciale.

Infine, i militari sono riusciti a rintracciare le biciclette all'interno del campo nomadi di via della Chiesa Rossa, le hanno recuperate e le hanno restituite ai proprietari: i ciclisti possono quindi partecipare alla competizione.

Il proprietario dell'auto usata per il furto è un nomade, irreperibile al momento dell'irruzione dei carabinieri nel campo: è stato comunque denunciato. «Solo il provvidenziale intervento dei carabinieri e la loro capacità investigativa hanno evitato alla squadra un ingente danno», è il commento della Bardiani-Csf.