Milano, evade e tenta di rubare una bicicletta sui Navigli: arrestato all'alba dai carabinieri

Era evaso dagli arresti domiciliari per rubare una bicicletta. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di evasione e tentato furto aggravato. È successo all'alba di sabato 17 febbraio invia ripa di Porta Ticinese a Milano, sui Navigli.

Il ladro, un cittadino italiano, è stato sorpreso da una gazzella dei carabinieri della compagnia Porta Magenta intorno alle 6 mentre armeggiava con un tronchese vicino a una mountain bike. Resosi conto di aver attirato l'attenzione dei militari ha nascosto il tronchese nello zaino, ma non è servito a nulla.

I militari lo hanno fermato e accompagnato in caserma dove sono emersi i suoi precedenti e il fatto che fosse evaso dagli arresti domiciliari dalla sua abitazione di Cesano Boscone. Per lui sono scattate le manette e nella giornata di sabato è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.