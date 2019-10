Gli rubano la bici: la ritrova sul Marketplace di Facebook e fa denunciare il venditore

Ha trovato sul Marketplace di Facebook la bicicletta che gli era stata rubata. Così ha contattato il "detentore" e lo ha fatto denunciare. Protagonista un 29enne di Abbiategrasso, originario dell'Ecuador, che si era visto rubare la sua bici nel corso della serata del 19 ottobre nella cittadina della provincia di Milano. Il 29enne ha poi presentato la regolare denuncia ai carabinieri della stazione locale.

In seguito, navigando su Facebook e in particolare nel Marketplace, ovvero la piattaforma del social network di Zuckerberg dedicata proprio ai piccoli annunci di compravendita tra privati, ha riconosciuto la sua bicicletta: era stata messa in vendita con tanto di fotografie. Inequivicabili alcuni "segni" visibili sul mezzo.

Così il giovane ha contattato il venditore, ma questi ha capito che c'era qualcosa di strano e non si è fatto più trovare. Il 29enne non si è perso d'animo e, stavolta con un po' più d'accortezza, lo ha ricontattato attraverso il profilo di un parente. Questa volta la trattativa è andata a buon fineo e i due hanno fissato l'appuntamento per lo scambio per il 26 ottobre presso un supermercato di Vigevano.

Arriva all'appuntamento e trova i carabinieri

Il 29enne ha avvisato i carabinieri della città ducale e questi si sono "sostituiti" all'acquirente bloccando il venditore, un 17enne del Bangladesh, che era arrivato proprio in sella alla bicicletta. E i militari, mentre restituivano il mezzo alla vittima, denunciavano il 17enne per ricettazione. Ora approfondiranno la sua posizione per capire se si sia reso responsabile di altri episodi del genere.