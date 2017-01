Il figlio ruba la bici del bike sharing, lui scrive a BikeMi: 'Scusate, quanto vi devo per i danni?'

Quando ha scoperto che cosa aveva fatto suo figlio, prima ha preso il telefono per capire come comportarsi, poi - evidentemente ancora dispiaciuto - ha preso carta e penna per chiedere scusa e per dire di essere pronto ad assumersi tutte le proprie responsabilità.

Bel gesto di civiltà di un padre milanese, che ha indirizzato una lettera a Clear Channel Italia - la società che gestisce le bici di BikeMi - per scusarsi del furto di una delle bici gialle - da sempre nel mirino dei ladri - compiuto da suo figlio.

"Purtroppo mio figlio la sera del 13 gennaio a seguito di una serata goliardica ha pensato bene di ritornare a casa con una delle vostre biciclette - si legge nella lettera, come riporta Repubblica -. Per farlo l’ha divelta dall’apposito gancio ovviamente rompendolo, è poi arrivato a casa lasciando la bici in garage”.

“Il mattino dopo - prosegue il racconto del genitore - la bici è stata legata con il proprio lucchetto (in accordo con operatore al telefono con me) alla colonnina di piazza Risorgimento. Sono quindi a scusarmi con voi di quanto mio figlio ha fatto e vi chiedo - conclude il genitore - il costo della riparazione oltre al disagio arrecato".

Un gesto per lui dovuto, che non è passato inosservato ai gestori di BikeMi. La società, infatti, ha risposto ringraziando il papà "per la sua sensibilità e il senso civico dimostrato in questa vicissitudine" e lo ha informato che “per questa ragione le confermiamo che non ci deve nulla per l’accaduto e che la nostra società si accolla i costi per la riparazione del danno subito".

“Sono sicuro - ha fatto sapere il direttore di Clear Channel - che lei saprà trasmettere a suo figlio l’importanza di un comportamento corretto nell’uso della cosa pubblica perché, oltre al danno materiale, può incorrere in reati penali più seri".