Corso Como, ruba la borsa a una ragazza davanti ai militari: arrestato minorenne

Si è vista strappare via la borsa da un ragazzino mentre usciva dalla discoteca. L'episodio è accaduto all'alba di sabato 14 dicembre davanti al locale Tocqueville, nella storica zona della movida milanese di corso Como. Ad assistere al tentativo di furto una pattuglia dell'esercito, che ha prontamente fermato il minorenne.

I militari si trovavano già sul posto per alcuni disordini avvenuti nel corso della nottata, quando verso le 4:15 hanno notato che un ragazzo, uscito dalla discoteca insieme a un gruppo di giovani dirette ai parcheggi, ha sottratto la borsa a una di loro, per poi iniziare a correre inseguito da lei, che intanto chiedeva aiuto.

Il minorenne è stato tempestivamente fermato dai militari, che hanno poi raccolto la testimonianza della vittima. Nel frattempo sono state allertate le forze dell'ordine che hanno portato il giovane in questura per identificarlo ed effettuare gli accertamenti del caso. Al momento il minore si trova in stato di fermo in attesa della convalida d’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.