Milano, boutique nel cuore di Brera saccheggiata in piena notte: si indaga

Porta di ingresso divelta e negozio saccheggiato. È successo in una boutique di gioielli di bigiotteria in via dell'Orso a Milano, nel cuore del quartiere Brera, nella notte tra sabato e domenica 31 maggio. E sul caso stanno indagando gli agenti della questura.

Ad accorgersi le furto e a chiamare gli agenti è stata la proprietaria del negozio, una ragazza di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di via Fatebenefratelli che hanno eseguito i rilievi del caso e acquisito le immagini riprese dalle telecamere.

E i detective stanno lavorando proprio sui fotogrammi ripresi dall'impiato tv a circuito chiuso: dalle immagini, infatti, si vede un uomo che prima scardina la porta di ingresso e poi afferra tutto quello che si trova nella vetrina per poi scappare nel buio della notte. Secondo una prima stima il valore della refurtiva ammonterebbe a circa un migliaio di euro.