Ruba il cellulare ad una passeggera sul bus: ladro arrestato dalla polizia in via Monte Rosa

Un uomo tunisino di 30 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano dopo il furto di un cellulare a bordo di un autobus Atm.

Il fatto è accaduto nella giornata di giovedì, in via Monte Rosa, zona piazzale Lotto. Il malvivente ha scippato il telefono ad una passeggera del bus - un mezzo sostitutivo della linea M1 - ed ha cercato di scappare a piedi.

Fortuna ha voluto che in quel momento transitasse sulla strada una volante della polizia, che è intervenuta bloccando il nordafricano. Lo smartphone, un Iphone 8, è stato restituito alla vittima. L'uomo, senza fissa, dimora è stato portato via in manette.