Ruba il cane a un'amica e lo affida ad uno sconosciuto: "Era maltrattato". Denunciata

Ha rubato il cane ad una sua amica e poi lo ha affidato ad uno sconosciuto incontrato per caso, a cui aveva chiesto una sigaretta. Ma le è andata male: il cane è stato recuperato e lei ha rimediato una denuncia per furto.

Tutto inizia la sera dell'11 febbraio. La protagonista di questa storia (una 43enne italiana con diversi precedenti per danneggiamento, minacce, ingiurie e ubriachezza molesta) si reca a casa di un'amica di 38 anni che vive poco distante da lei, in via Senigallia (Bruzzano), con lo zio, con lo scopo di dormire a casa loro. Ma intorno alle tre del mattino fa per andarsene con il cane, un meticcio di piccola taglia. L'uomo la sorprende e le chiede dove stesse andando. Lei replica che era già d'accordo con la nipote ed esce di casa.

La nipote, però, non aveva affatto autorizzato l'altra a portare via l'animale e così, per tutta la giornata del 12 febbraio, zio e nipote cercano la donna senza successo, sia nell'abitazione (poco lontano da casa loro) sia al cellulare.

La donna, nel frattempo, è in giro per la città. Si trova in via Padova quando chiede a un passante una sigaretta. Quello nota il cagnolino e fa i classici complimenti. La 43enne replica di averlo preso e portato via da una casa perché, a suo parere, era vittima di maltrattamenti. Allora il passante si offre di accudirlo e ospitarlo. I due vanno nell'abitazione dell'uomo, in via Stamira d'Ancona.

Lo zio, intanto, si convince a rivolgersi alla polizia e, nella serata del 12 febbraio, si reca all'ufficio denunce della questura di via Fatebenefratelli. Gli agenti gli suggeriscono di tentare nuovamente una ricerca dopo l'ora di cena, confidando nella possibilità che la donna fosse frattanto rientrata a casa sua. Ma senza successo.

Sono sempre gli agenti a intervenire il 13 febbraio in via Senigallia: finalmente la 43enne viene rintracciata in casa. E' l'una e quaranta del pomeriggio. Davanti ai poliziotti, i tre hanno di che litigare e ciascuno conferma la propria versione. La polizia si reca così in via Stamira d'Ancona per recuperare il cane, che si mostra in buono stato di salute e nutrizione e anche molto affettuoso nei confronti dei proprietari. Inoltre è dotato di un regolare microchip.

Niente fa pensare che fosse davvero maltrattato, così viene restituito a zio e nipote che, finalmente, tirano un sospiro di sollievo. L'amica (o forse ex amica, a questo punto) viene denunciata per furto.