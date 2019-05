Spaccano il finestrino e rubano i cappelli e gagliardetti degli Alpini

In un week-end che era stato una festa, vera, per tutta la cittadinanza, non sono mancati punti neri. E uno tra questi sono gli odiosi furti.

Il fatto, secondo la denuncia di un gruppo di Alpini, è avvenuto fuori da un ristorante di zona Fiera.

"Buongiorno a tutti amici, provo a chiedere aiuto a chi di voi ha qualche collegamento con questa zona di Milano: via Venezia Giulia, zona Fiera - scrive Adriano Curioni, uno degli alpini partecipanti all'Adunata -. Ieri sera alle 23 i nostri Alpini della sezione di Colico uscendo dal ristorante hanno trovato un finestrino rotto del pullmam e rubati gli zainetti, Cappelli Alpini e 3 gagliardetti. Vada per zainetti, qualche soldo, oggetti personali ma... i cappelli con la penna e gagliardetti sono tutto per gli alpini!"

"Forse queste cose sono state abbandonate in qualche fosso, cespuglio o ai lati di qualche via. Dateci una mano a ritrovarli", prosegue.

Tantissime sono state le condivisioni. Sperando che le penne possano, davvero, tornare a casa.