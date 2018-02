Picchia il direttore di un supermercato per scappare dopo un furto. Arrestata

Prima ha rubato merce in un supermercato dell'hinterland, poi - scoperta - ha picchiato il direttore del negozio e si è data alla fuga. Ma è stata arrestata da una pattuglia di carabinieri che stava transitando nella zona. E' successo giovedì 22 febbraio, di mattina, a Garbagnate Milanese. Scenario il Carrefour di via Principessa Mafalda.

La protagonista è una giovane di 24 anni, di fatto senza fissa dimora e pregiudicata per rapina e lesioni. La ragazza è entrata nel supermercato e ha preso del cibo, nascondendolo, per un valore di circa 80 euro. Il direttore se n'è accorto e ha cercato di bloccarla ma lei ha reagito con violenza, a suon di schiaffi ed anche con una testata assestata contro l'uomo. Infine la ragazza è scappata fuori dal supermercato.

I carabinieri stavano passando proprio in via Principessa Mafalda e si sono resi conto che c'era qualcosa di strano, così l'hanno rincorsa e bloccata. I sanitari del 118, intanto, si occupavano del direttore del supermercato, trasportandolo al pronto soccorso dell'ospedale di Garabagnate: ha rimediato una frattura al naso guaribile in 21 giorni. Quanto alla 24enne, è stata arrestata e trattenuta in camera di sicurezza in caserma.