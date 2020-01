Milano, furto nella casa in Duomo: sparite valigie, 5mila euro e le chiavi della Porsche

È stata fuori per poco più di due ore, ma tanto è bastato ai ladri per rubarle praticamente tutto. Furto giovedì pomeriggio in pieno centro a Milano, dove i malviventi - non è ancora chiaro in quanti fossero - hanno svaligiato un appartamento che si trova al civico 2 di "Passaggio Duomo".

L'abitazione, che era stata presa in affitto da una turista cinese di trentotto anni, è rimasta vuota ta le 15 e le 17.40 e quindi i ladri hanno agito in pieno giorno. Quando la vittima ha fatto ritorno a casa, ha trovato la maniglia spaccata e la camera completamente a soqquadro.

Stando a quanto ha riferito lei stessa agli agenti delle Volanti, dall'appartamento sono spariti 5mila euro in contanti, due valigie Gucci e Ives Saint Laurent, un computer e le chiavi di una Porsche che la donna aveva preso a noleggio e che è stata comunque trovata ancora al suo posto.

Sul colpo indagano i poliziotti, che hanno ricevuto l'allarme poco prima delle 18 e che ora sono alla ricerca di elementi utili per rintracciare i ladri.