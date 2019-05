Milano, colpo dei ladri in una casa in centro: bottino grosso tra Rolex e Audemars Piguet

Ladri in azione domenica in un appartamento del centro città. A finire nel mirino dei malviventi è stata l'abitazione di un uomo di settantadue anni, un italiano che vive in via della Moscova.

A dare l'allarme alla polizia è stato lo stesso proprietario che verso le 23 è tornato nel suo appartamento dal quale era uscito poco dopo le 13. La banda, secondo quanto accertato dagli agenti delle Volanti, ha forzato la porta d'ingresso e ha messo la casa completamente a soqquadro.

I ladri sono fuggiti via con cinque orologi: tre Rolex e due Audemars Piguet dal valore complessivo di 50mila euro.

Sul colpo, che è avvenuto quasi certamente nel pomeriggio, indaga la polizia.