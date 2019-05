Furto in casa in Porta Romana: rubate quattro pistole semiautomatiche e una carabina

Ladri in azione mercoledì in corso di Porta Romana. I malviventi, per ora rimasti ignoti, si sono introdotti in un appartamento al civico 101 dopo essersi arrampicati su un'impalcatura e aver rotto una finestra.

A dare l'allarme, alle 18.30, è stato il proprietario dell'abitazione, un italiano di trenta anni che aveva appena fatto rientro a casa. Stando a quanto finora accertato dalla polizia, la banda ha portato via quattro pistole semiautomatiche e una carabina che il 30enne deteneva regolarmente. I ladri hanno distrutto la vetrina in cui erano sistemate le armi e sono fuggiti via con il bottino.

La vittima ha già formalizzato la denuncia e dovrà verificare cos'altro sia sparito dall'appartamento.