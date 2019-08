Moglie e marito pranzano in cucina: ladri entrano dalla finestra e svaligiano la casa

Non si sono preoccupati neanche della presenza in casa delle vittime. Sono entrati, hanno arraffato il bottino e sono andati via.

Ladri in azione martedì mattina in un appartamento al piano terra di un condominio di via Barzoni, in zona Porto di Mare. Il furto, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto verso le 13, mentre moglie e marito - lei sessantanove anni, lui settantasette - stavano pranzando in cucina.

I malviventi, entrati da una portafinestra, hanno rovistato nelle altre stanze e poi sono andati via con alcuni gioielli, monili in oro, documenti, un portafogli e trenta euro in contanti.

A dare l'allarme, verso le 13.30, sono stati gli stessi proprietari di casa, che si sono accorti del furto e hanno telefonato alla polizia. Loro stessi hanno fatto l'inventario di quanto era sparito.