Milano, furto in casa in via Cenisio: ladri rubano Rolex e gioielli, colpo da 20mila euro

Colpo dei ladri sabato mattina a Milano. I malviventi, per ora rimasti ignoti, hanno svaligiato l'appartamento di un uomo di settantatré anni in un condominio di via Cenisio.

A denunciare il furto è stato lo stesso proprietario, che verso le 12.30 ha chiesto aiuto alla polizia dopo essere tornato e aver trovato la porta forzata. I ladri, stando a una prima ricostruzione, si sono aperti un passaggio da lì e poi hanno messo a soqquadro l'abitazione a caccia di oggetti di valore.

Una caccia che sembra aver dato i suoi frutti. Secondo la denuncia del 73enne, infatti, i banditi sono scappati con gioielli dal valore di diecimila euro e un Rolex dello stesso prezzo.