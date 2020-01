Milano, scopre che i ladri le hanno svaligiato casa: donna sta male e finisce in ospedale

Quando è tornata a casa, ha trovato l'abitazione completamente a soqquadro. Così, quando ha realizzato cosa era accaduto, ha avvisato la polizia e si è sentita male. Una donna di settanta anni, italiana, è stata ricoverata mercoledì sera all'ospedale Sacco di Milano dopo aver ricevuto la "visita" dei ladri.

Ad allertare il 112 è stata lei stessa una volta tornata a casa, un appartamento in via Lampugnano. La 70enne, che era stata fuori soltanto per poche ore, al rientro ha trovato la porta aperta, le stanze in disordine e ha visto che mancavano alcuni monili in oro.

Scossa e sotto shock, la vittima ha telefonato alla figlia - una 48enne - e poi alla polizia. Con gli agenti ha ripercorso le sue ultime ore, ha fatto un rapido inventario degli oggetti che mancavano nell'appartamento e ha accusato un malore. I soccorritori del 118 l'hanno portata in ospedale, dove è stata visitata e trovata comunque in buono stato di salute.