Milano, furto nella casa in centro: colpo grosso dei ladri nell'appartamento di una 23enne

Finestra forzata, casa a soqquadro e porta aperta, verosimilmente per una fuga "comoda". Colpo grosso dei ladri lunedì in un appartamento di via dell'Orso, in pieno centro a Milano, a due passi dal teatro alla Scala.

A lanciare l'allarme, pochi minuti prima delle 21, è stata la proprietaria dell'abitazione, una ragazza americana di 23 anni. La giovane, una volta tornata a casa, ha trovato la porta aperta e le stanze completamente a soqquadro.

Da una prima analisi della vittima, sarebbero spariti nel nulla alcuni gioielli e monili in oro per un valore totale di oltre 30mila euro. Gli agenti delle Volanti intervenuti per i rilievi hanno riscontrato che la porta finestra del balcone era stata forzata ed è quindi verosimile che i ladri - al momento rimasti ignoti - siano entrati proprio da lì. A "lavoro" finito avrebbero poi aperto la porta dell'appartamento e sarebbero usciti tranquillamente.

Il furto in Duomo

A inizio gennaio, invece, i ladri avevano colpito poco distante: in un appartamento vista Duomo in quel momento affittato da una turista cinese di 38 anni.

Dall'abitazione erano scomparse due valigie Gucci e Ives Saint Laurent, 5mila euro in contanti e le chiavi di una Porsche, che era stata comunque trovata parcheggiata ancora in strada.