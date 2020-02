Milano, faccia a faccia con i ladri in casa: uomo mette in fuga i due malviventi e li fa arrestare

È tornato a casa proprio mentre loro erano "al lavoro". Senza paura, è riuscito a farli fuggire e così li ha fatti finire in manette. Due uomini - due cittadini marocchini di 23 e 46 anni, entrambi con precedenti ed entrambi irregolari - sono stati arrestati mercoledì sera con l'accusa di furto in abitazione in concorso.

L'allarme alla polizia è arrivato alle 22.40, quando il proprietario dell'appartamento - un italiano di 41 anni che vive in via Pomposa - è tornato a casa e ha trovato le stanze completamente a soqquadro, con i due malviventi ancora all'interno.

Alla vista della vittima, che ha immediatamente telefonato al 112 dando anche una precisa descrizione dei due e dei vestiti che indossavano, i ladri sono scappati cercando di far perdere le proprie tracce. La fuga, però, è fallita perché una Volante che era in zona li ha bloccati poco lontano dal palazzo e li ha arrestati.

Poco prima un secondo furto, questa volta andato a segno, era avvenuto in via Piero della Francesca. Lì dei malviventi, per ora rimasti ignoti, hanno svaligiato la casa di una 44enne, cittadina greca, e sono andati via con una fotocamera, un computer e un iPad.