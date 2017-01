Rubano in un appartamento ma vengono visti: arrestati tre georgiani

Tre georgiani sono stati arrestati subito dopo avere rubato all'interno di un'abitazione. E' successo nella serata dell'11 gennaio in via Tiepolo, zona viale Abruzzi.

Tutto parte dalla segnalazione di un residente che vede i tre aggirarsi, con fare sospetto, nel cortile del palazzo di fronte, con una torcia in mano. Il residente ha chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto è intervenuta la polizia, verso le nove di sera.

Gli agenti hanno sorpreso i tre mentre cercavano di guadagnarsi la fuga dopo avere rubato in un appartamento al quarto piano dello stabile. Il bottino non era granché: 380 euro, un vecchio cellulare, un paio di scarpe da donna e altri oggetti casalinghi.

Il trio di "topi d'appartamento" è finito in manette. Protagonisti del gesto un 34enne e un 30enne incensurati ed un 28enne con precedenti per furto in abitazione, ricettazione ed anche un ordine di espulsione emesso a Sondrio a novembre 2016.