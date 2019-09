Milano, torna dalle ferie e trova la casa in centro svaligiata: bottino di 100mila euro

Vacanze amare per una 53enne milanese. Domenica sera, al ritorno dalle ferie estive, la donna ha infatti trovato il suo appartamento di via Vittor Pisani completamente a soqquadro.

L'abitazione - una casa in un palazzo al quarto piano tra Repubblica e la stazione Centrale - era totalmente in disordine ed erano spariti tre Rolex in oro e acciaio, un altro orologio Zenith e numerosi monili e gioielli, per un bottino totale che si aggira attorno ai 100mila euro.

I ladri, ancora ignoti, sono entrati dalla porta, che infatti è stata forzata. È stata la stessa vittima, una volta tornata in città, a dare l'allarme alla polizia. Gli agenti adesso indagano nella speranza di risalire all'identità dei malviventi.