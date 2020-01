Milano: maxi furto nella casa in centro della top model Vittoria Ceretti, 80mila euro

Ennesimo furto ingentissimo a Milano, dopo il colpo in un attico in via Monti e nel Quadrilatero. I ladri, purtroppo, con ogni probabilità una banda di professionisti, ha ancora una volta ben sfruttato le assenze dei proprietari per le vacanze invernali.

Questa volta, secondo quanto si apprende, è stato svaligiato l'appartamento in pieno centro storico della top model Vittoria Ceretti.

La scoperta sarebbe avvenuta venerdì, quando la modella, 21 anni, bresciana, una delle più richieste dalle maison di moda di tutto il mondo, ha chiamato la polizia. Dai primi accertamenti i ladri avrebbero scassinato un ingresso secondario della sua abitazione in via Morigi, per poi concentrarsi presumibilmente nella camera da letto dove hanno rubato abiti firmati, e quindi di un certo pregio e qualche gioiello, per un valore complessivo di circa 80mila euro, e poi hanno portato via anche un paio di migliaia di euro in contanti.

Soltanto qualche giorno fa, anche in casa dell'influencer Taylor Mega i malviventi avevano colpito riuscendo ad andare a segno con un ingente bottino.

Chi è Vittoria Ceretti

Bresciana, classe 1998, la Ceretti è una delle più richieste super modelle a livello mondiale. Debuttò sulle passerelle a 14 anni, quando arrivò in finale alla Elite Model Look. Da quell'esordio è sotto contratto con la prestigiosa agenzia francese.

Ha sfilato, tra gli altri, per Versace, Dolce & Gabbana, Burberry, Chanel, Miu Miu, Alberta Ferretti, Bottega Veneta e Tom Ford. E' apparsa nelle copertine dei magazine specializzati di mezzo mondo, da Vogue ad Harper's Bazaar, passando per Elle e Glamour.

Secondo Vogue Italia è stata, nel 2018, la modella più cercata sul loro sito.