Fa il "palo" mentre due complici tentano di rubare in casa: arrestato

Abita a Paderno Dugnano l'uomo di 35 anni arrestato nella tarda serata del 18 luglio dai carabinieri di Lecco, intervenuti presso un'abitazione di Suello dopo una segnalazione di movimenti sospetti.

Effettivamente due uomini stavano forzando una finestra dell'abitazione. I due, dopo avere capito di essere stati scoperti, si sono lanciati alla fuga verso un bosco lì vicino.

Una terza persona aspettava i due complici a bordo di un'auto. Anche lui, visti i militari, ha cercato di fuggire, mettendo in moto la vettura. Ma un carabiniere è intervenuto e l'ha bloccato sul posto. Si tratta di Emir B., 35enne albanese incensurato e regolare in Italia.

All'interno dell'auto i carabinieri hanno trovato un apparecchio ricetrasmittente, guanti in lattice e numerosi attrezzi per lo scasso: cacciaviti, tenaglie, martelli forbici ed una mazza da muratore. I militari continuano ad indagare per rintracciare i due fuggitivi, mentre l'albanese è stato portato in carcere. La mattina del 19 il giudice del direttissimo ha convalidato l'arresto rinviando l'udienza al 27 luglio.