Gli sfilano il telefono dalla tasca e scappano: arrestato uno dei ladri

Un ragazzo di 20 anni è stato derubato del suo telefono cellulare nella notte tra il 21 e il 22 dicembre. E' successo verso le cinque in piazzale Baiamonti. Il giovane ha poi riferito alla polizia di essere stato avvicinato da tre coetanei che, cercando di non farsi notare, gli hanno sfilato il cellulare dalla tasca per poi darsi alla fuga.

Il 20enne, però, si è accorto di tutto e - mentre avvertiva il 112 - si è messo all'inseguimento di uno dei tre, poi catturato dalla polizia: si tratta di un 23enne algerino, arrestato per furto aggravato. Il cellulare, però, evidentemente lo aveva uno dei due fuggitivi, perché non è stato ritrovato.