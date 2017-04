Scende dal tram e le rubano il cellulare: lo localizza, la polizia ferma due uomini

Era a bordo di un tram una ragazza di 21 anni, di origini cinesi, quando è stata "avvistata" da tre malviventi che l'hanno tenuta d'occhio finché lei è scesa, in piazzale Cimitero Monumentale.

I tre sono scesi dietro di lei e, mentre si trovavano sul marciapiedi, hanno fatto cadere apposta un pacchetto di sigarette per creare un "motivo" per avvicinarsi alla giovane. Poi, finito il mezzo trambusto creato, se ne sono andati.

Solo a quel punto la ragazza si è accorta di non avere più il suo Iphone. E' riuscita però a localizzarlo con l'applicazione "Trova il mio Iphone" e ha comunicato alla polizia la localizzazione dello smartphone. Gli agenti hanno fermato due marocchini che effettivamente erano in possesso del telefono. Ma la ragazza non li ha riconosciuti. Così i poliziotti li hanno portati in questura per l'identificazione e li hanno indagati per ricettazione.