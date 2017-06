Rubano nel centro commerciale di Arese e cercano di fuggire coi vestiti: arrestati

Tre persone sono state arrestate nel centro commerciale di Arese nel pomeriggio del 7 giugno. Si tratta di un 18enne incensurato dell'Ecuador (residente a Cologno Monzese), una 20enne residente a Milano incensurata e un peruviano di 20 anni (pregiudicato) residente a Monza.

I tre giovani sono stati bloccati dai carabinieri di Arese all'uscita del centro commerciale. Si stavano allontanando dopo avere rubato capi d'abbigliamento in vari negozi per un valore totale di poco più di 200 euro. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai negozi. Per i tre giovani ci sarà la direttissima a Milano.