Rubati pc e tablet nel centro per disabili: "Aiutaci a ricomprarli", ecco dove donare

Hanno portato via tutto ciò che c'era di valore. Non solo economico, però. Perché quegli oggetti servivano per dare una mano agli altri, ai più piccoli. Ladri senza cuore a Milano, dove a inizio mese è stata svaligiata la sede di "L'abilità", una Onlus che si occupa di bimbi con disabilità e offre servizi e progetti per loro e le loro famiglie.

Durante le feste di Natale, qualcuno ha fatto irruzione nel centro diurno del centro, in via Mac Mahon, e ha svaligiato la struttura, portando via quattro computer, una macchina fotografica Reflex e un tablet che - spiegano dall'associazione - "venivano utilizzati con i bambini e per questo dovremmo riacquistarli in fretta".

Da "L'abilità", però, non si sono scoraggiati e per fare ancora più in fretta hanno deciso di chiedere l'aiuto di tutti, con una raccolta fondi. "Le attività sono riprese - spiegano -, ma per poter lavorare al meglio dobbiamo riacquistare in fretta tutto. Dovremo inoltre riparare i danni causati a porte e mobili durante il furto, rendendo più sicura la nostra sede. Aiutaci a rimettere in modo l'officina delle abilità - si conclude l'appello -. Abbiamo bisogno di voi".