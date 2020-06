Milano, vicino vede i ladri in azione e chiama la polizia: braccati mentre tentano di scappare

Stavano per svaligiare una casa, ma prima sono stati notati da alcuni vicini e infine sono stati arrestati dalla polizia. È successo nel pomeriggio di lunedì 15 giugno in via Cucchiari a Milano (traversa di via Cenisio), nei guai due ragazzi argentini di 18 e 26 anni.

Tutto è iniziato una manciata di minuti prima delle 17 quando un vicino di casa ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti con una volante del commissariato Greco-Turro e una dell'Upg. Una volta arrivati i poliziotti hanno sorpreso i due nel giardino privato dell'abitazione. Loro, resisi conto di essere stati scoperti, hanno tentato di scappare in due direzioni diverse ma sono stati inseguiti e fermati dai poliziotti.

I ladri, come ricostruito dalla Questura, avevano cercato di forzare una portafinestra dell'abitazione con degli arnesi da scasso, attrezzi sequestrati dagli agenti. Entrambi sono stati fermati per tentato furto.