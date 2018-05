Milano, due ragazze derubate in discoteca: arrestato un 17enne, fuggiti i suoi complici

Hanno chiamato la polizia appena si sono accorte del furto. E una volta fuori, senza paura, hanno indicato il ladro.

Un ragazzo di diciassette anni, cittadino marocchino e già con precedenti, è stato arrestato all'alba di sabato dagli agenti con l'accusa di furto aggravato in concorso con ignoti. Pochi minuti prima delle 5, secondo quanto ricostruito dalla Questura, il giovanissimo in compagnia con altri ragazzi - poi riusciti a fuggire - ha derubato due ragazze di ventuno e ventisette anni che stavano ballando all'interno di una discoteca di via Pietrasanta.

Il gruppetto avrebbe avvicinato le giovani, avrebbe rubato il portafogli di una e il cellulare dell'altra e sarebbe poi uscito dal locale. Quando le vittime si sono accorte del furto, hanno allertato la polizia, che proprio all'esterno della discoteca è riuscita a fermare e arrestare il 17enne.

Il portafogli è stato recuperato, mentre il cellulare - con ogni probabilità - è stato portato via dai ragazzi fuggiti.