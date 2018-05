Entra al Politecnico nottetempo e ruba nei distributori automatici

Si era introdotto all'interno del Politecnico e aveva iniziato a scassinare alcuni distributori di cibo e bevande automatici. Ma è stato sorpreso dalla polizia che, allertata, si è precipitata sul posto in via Bonardi (parliamo quindi della sede di Città Studi del "Poli") e ha colto sul fatto il malvivente.

Si tratta di un 37enne. E' stato catturato e arrestato con l'accusa di furto aggravato intorno a mezzanotte e dieci di sabato 26 maggio.

La polizia lo ha sorpreso con circa 200 euro in contanti - in monetine o banconote di piccolo taglio - e arnesi per lo scasso. Era ancora nella zona dell'edificio in cui si trovano i distributori.